Elisabetta Maschio, alla guida del Sistema Italiano delle orchestre per il triennio 2025-2028: un nuovo corso per la musica italiana

Il Sistema delle Orchestre e Cori giovanili e infantili in Italia è lieto di annunciare la nomina di Elisabetta Maschio come nuova Presidente.

Elisabetta Maschio ha dichiarato: “Spero di poter contribuire alla crescita del Sistema in Italia con nuovi progetti e nuove intese. Lo spirito del Sistema rappresenta tanto di ciò che ho costruito nella mia vita e che continuo a costruire con pazienza e dedizione affinché la musica sia un bene a disposizione di tutti, soprattutto dei giovani che ho sempre guardato come futuri adulti”

Il Sistema delle Orchestre e Cori giovanili e infantili in Italia si avvale di nuova governance formata dai consiglieri Loredana Caltabiano, Alberto Ferrari, Leonardo Percival Paoli, Silvia Santarelli e il Direttore Francesco De Zan.

Fondata a Roma nel 2010 da Roberto Grossi, il Sistema delle orchestre e dei cori giovanili e infantili in Italia ETS rappresenta ufficialmente in Italia il notissimo “El Sistema” venezuelano.

La neoeletta Presidente Elisabetta Maschio si impegna con la sua lunga storia di dedizione ai giovani e giovanissimi musicisti a portare avanti la missione del Sistema: trasformare la vita dei giovani attraverso il potere della musica d’insieme.

Presente in 14 regioni italiane, l’Associazione conta oggi 25 Nuclei, che realizzano progetti educativi grazie alla musica, offrendo nuove opportunità a molti bambini e ragazzi in situazioni di disagio familiare, sociale, economico e culturale. Il nostro approccio inclusivo permette ai giovani di partecipare fin dai primi mesi senza preclusioni riguardo alle abilità tecniche o al talento musicale.

L’Orchestra Giovanile Nazionale “G. Sinopoli” e l’Orchestra Junior sono solo due dei tanti esempi che testimoniano il successo e l’impatto positivo del nostro lavoro nel corso degli anni. Questi ensemble rappresentano la prova tangibile di come la musica possa essere un potente mezzo di crescita e trasformazione personale.

Un nome che risuona forte nella nostra storia è quello del Maestro José Antonio Abreu, il direttore d’orchestra e Ministro della cultura venezuelano, fondatore del progetto “El Sistema”. Il M° Abreu, nostro Membro Onorario e ispiratore, ha dimostrato come la musica possa essere un fondamentale strumento di inclusione sociale e formazione culturale, valori che anche noi ci impegniamo a promuovere giorno dopo giorno.