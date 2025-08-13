DGS accresce la presenza nel business della consulenza SAP con acquisizione di Allos

DGS accresce la propria presenza nel business della consulenza SAP grazie all’acquisizione di Allos, eccellenza italiana specializzata nell’implementazione di soluzioni in cloud

DGS S.p.A. – player di riferimento nel mercato italiano dell’Information Technology, specializzato nella trasformazione digitale e nella cybersecurity – completa l’acquisizione di Allos, innovation company e gold partner SAP, leader nella consulenza per la trasformazione digitale dei processi ERP e HCM.

Fondata nel 1992, Allos ha quattro sedi in Italia (Milano, Roma, Napoli e Padova) ed è una delle principali realtà nel nostro paese per numero di progetti realizzati in ambito SAP Cloud. Ha chiuso il 2024 con un fatturato pari a 15 milioni di euro e conta oggi oltre 120 consulenti.

L’operazione – la numero 4 negli ultimi 7 mesi – completata da DGS rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita e consolidamento del gruppo, che mira a posizionarsi come partner di riferimento per l’innovazione digitale delle imprese.

Con oltre 360 milioni di euro di fatturato e più di 2.500 dipendenti in Italia, la società amplia ulteriormente le proprie competenze in ambito SAP e nelle soluzioni HR, integrando nel gruppo un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

“Grazie a questa nuova operazione – sottolinea Vincenzo Fiengo, co-CEO di DGS – prosegue il nostro percorso industriale in ambito SAP. Avviato due anni fa con l’acquisizione di InnovatesApp (SAP Gold Partner con esperienze e competenze in ambito Transportation, Retail e CPG), il progetto si arricchisce oggi grazie all’integrazione di un ulteriore e qualificato SAP Gold Partner. Questo ci consente di ampliare le nostre competenze nell’ambito dei servizi HR ed HR-Tech e di offrire soluzioni in ambito SAP Public Cloud ancora più complete e specializzate”.

“Entrare in un gruppo così importante come DGS – aggiunge Vincenzo De Giovanni, amministratore delegato di Allos srl – ci rende estremamente orgogliosi. Condividiamo la visione di costruire un polo d’eccellenza nella consulenza SAP, capace di abilitare trasformazioni reali nei processi aziendali, sia in ambito HR sia in ambito ERP. La nostra proposta è end-to-end, user-centric, scalabile e orientata al futuro: mettiamo a disposizione del gruppo e dei nostri clienti una combinazione di esperienza, innovazione e competenze maturate sul campo in oltre trent’anni di storia”.

“Quest’ultima acquisizione in ordine di tempo – conclude Giulio Piccinini, managing director di ICG in Italia – conferma la visione di lungo periodo che condividiamo con gli imprenditori e il management team di DGS: costruire un gruppo all’avanguardia nei servizi e nelle soluzioni tecnologiche a supporto dei clienti e capace di crescere integrando realtà ad alto potenziale. Siamo orgogliosi di sostenere un percorso di crescita a beneficio di tutti gli stakeholder del gruppo”.

I consulenti di DGS sono stati LCA Studio Legale (per gli aspetti legali e fiscali) e New Deal Advisors (per gli aspetti finanziari e di accounting).