Calciomercato: il futuro di Donnarumma sarà in Premier League

Donnarumma sul mercato, il futuro sarà in Premier League: Manchester City favorito su United e Chelsea. Il portiere saluta i compagni e tifosi ma ignora Luis Enrique

Sembra ormai inevitabile: il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà in Premier League. Secondo i media britannici il numero 1 della Nazionale sarà il prossimo portiere di una tra Manchester City, United e Chelsea. Favorita viene data la squadra di Pep Guardiola che avrebbe manifestato il proprio apprezzamento per Donnarumma. Che, secondo L’Equipe, avrebbe già concordato termini personali con il City stesso confermando così il proprio interesse al trasferimento in Inghilterra. Ora mancano il trasferimento di Ederson al Galatasaray e la trattativa tra il City e il PSG. L’altra squadra di Manchester, lo United, è ugualmente interessata a Donnarumma, che andrebbe a prendere il posto dell’ex Inter Andre Onana, che non ha convinto. Stesso discorso per il Chelsea con Robert Sanchez: per sostituirlo la squadra di Enzo Maresca aveva anche provato, invano, a prendere Mike Maignan dal Milan.

DONNARUMMA: AMAREGGIATO, QUALCUNO HA DECISO DI ESCLUDERMI

“Deluso e amareggiato”. Gianluigi Donnarumma ha affidato ai social il proprio pensiero sul momento che sta vivendo. Il capitano dell’Italia, infatti, è ufficialmente fuori dal Paris Saint-Germain e dopo essere stato escluso dal gruppo che sfiderà il Tottenham nella Supercoppa Uefa, ha pubblicato sui social una lettera aperta rivolta agli ormai ex compagni di squadra e ai tifosi parigini. Nessun riferimento, però, a Luis Enrique che intanto si è preso la responsabilità della scelta di allontanarlo, in favore del nuovo portiere Lucas Chevalier.

“Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso dentro e fuori dal campo per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain- ha scritto Donnarumma- Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato. Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso, sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi”.

