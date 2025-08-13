Barcone con 100 migranti si ribalta al largo di Lampedusa: almeno 20 morti

Una barca con 100 migranti si è ribaltata al largo di Lampedusa: almeno 20 morti. I soccorritori hanno tratto in salvo finora circa sessanta persone

Una imbarcazione con un centinaio di migranti a bordo si è ribaltata mentre era in navigazione al largo di Lampedusa. Le vittime sarebbero una ventina. I soccorritori hanno tratto in salvo finora circa sessanta persone ma mancherebbero all’appello tra i dieci e i venti migranti. Sono intervenute le unità della guardia di finanza e della guardia costiera.

