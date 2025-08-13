Al via “primattore”: il corso gratuito per attori e attrici finanziato dall’asp fondazione piccolomini. Iscrizioni aperte fino al 14 settembre 2025 – Lezioni a Roma dal 30 settembre

Sta per iniziare PRIMATTORE, un innovativo corso gratuito di formazione teatrale per attori e attrici, ideato e promosso con il sostegno dell’ASP Fondazione Piccolomini, realtà impegnata da anni nel favorire l’accesso alla cultura e alla formazione artistica. Il corso prenderà il via il 30 settembre 2025 a Roma, con iscrizioni aperte fino al 14 settembre.

L’iniziativa è rivolta a giovani e adulti appassionati di teatro, ma anche a chi gestisce realtà teatrali: la fascia d’età ammessa è stata ampliata e sono stati inclusi titolari di associazioni teatrali, in un’ottica di crescita collettiva del tessuto culturale e produttivo.

un percorso completo: dalla teoria alla scena

PRIMATTORE si propone come un laboratorio intensivo multidisciplinare, dove teoria e pratica si fondono per accompagnare i partecipanti in tutte le fasi del processo creativo e produttivo teatrale: dalla nascita di un’idea alla scrittura drammaturgica, dalla messa in scena alla promozione.

Il cuore del percorso sarà un progetto originale ispirato al tema dell’identità scenica, con uno studio approfondito del pensiero di Luigi Pirandello e della sua opera più emblematica, Uno, nessuno e centomila. Questo studio diventerà la base per la creazione di uno spettacolo originale, che sarà messo in scena al termine del percorso.

materie e contenuti

Le lezioni, teoriche e pratiche, abbracciano tutti gli ambiti fondamentali della produzione teatrale:

Scelta e scrittura del testo

Pirandello e l’identità scenica

Regia e direzione artistica

Costi di produzione e gestione compagnia

Scenografia sostenibile e creativa

Costume, musica e make-up

Promozione social e rapporti istituzionali

Sponsor e comunicazione

Mercato teatrale e distribuzione

Ogni modulo sarà accompagnato da esercitazioni pratiche, simulazioni e incontri con i professionisti coinvolti.

i docenti: nomi di rilievo del teatro e dello spettacolo

A guidare il corso, una squadra di professionisti riconosciuti a livello nazionale, attivi nel panorama teatrale, televisivo e cinematografico:

Fausto Costantini – Attore, regista, autore e direttore artistico. Ha lavorato con Gigi Proietti, Vittorio Gassman, Ornella Muti e molti altri. Insegnante con una lunga esperienza tra scuole, aziende e contesti culturali diversi.

– Attore, regista, autore e direttore artistico. Ha lavorato con Gigi Proietti, Vittorio Gassman, Ornella Muti e molti altri. Insegnante con una lunga esperienza tra scuole, aziende e contesti culturali diversi. Barbara Bovoli – Attrice, autrice e psicologa. Ha collaborato con Alessandro Haber, Corrado Tedeschi, Maurizio Micheli, Danilo Rea. Specializzata in doppiaggio e interpretazione, unisce l’analisi psicologica alla costruzione del personaggio.

– Attrice, autrice e psicologa. Ha collaborato con Alessandro Haber, Corrado Tedeschi, Maurizio Micheli, Danilo Rea. Specializzata in doppiaggio e interpretazione, unisce l’analisi psicologica alla costruzione del personaggio. Giovanni Nardi – Scenografo laureato all’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha lavorato con Pier Francesco Pingitore, Livio Galassi e altri registi noti, portando in scena visioni sceniche coerenti, sostenibili e di impatto.

– Scenografo laureato all’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha lavorato con Pier Francesco Pingitore, Livio Galassi e altri registi noti, portando in scena visioni sceniche coerenti, sostenibili e di impatto. Ludovica Cremonini – Esperta in make-up per teatro, cinema e tv. Da anni si occupa anche di social media management e organizzazione eventi per compagnie teatrali con artisti come Debora Caprioglio, Pippo Franco, Alessandro Haber.

– Esperta in make-up per teatro, cinema e tv. Da anni si occupa anche di per compagnie teatrali con artisti come Debora Caprioglio, Pippo Franco, Alessandro Haber. Francesco Montanari – Attore di chiara fama, celebre per il ruolo de Il Libanese in Romanzo Criminale e di Saverio Barone ne Il Cacciatore. Direttore artistico del Teatro Manini di Narni e docente in numerosi workshop teatrali nel Lazio. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

una proposta formativa inclusiva e concreta

PRIMATTORE si distingue non solo per la qualità dell’offerta didattica, ma anche per la volontà di creare una comunità teatrale viva e consapevole, in grado di affrontare le sfide del mercato e costruire progetti artistici duraturi e professionali.

Il corso è interamente gratuito e a numero chiuso, previa selezione. Si rivolge a:

Attori e attrici, aspiranti o in formazione

Operatori e operatrici teatrali

Giovani creativi e appassionati di spettacolo

Presidenti o membri di associazioni culturali e teatrali

come partecipare

📅 Inizio corso: 30 settembre 2025

📌 Luogo: Roma (sede comunicata ai selezionati)

🗓 Scadenza iscrizioni: 14 settembre 2025

🖊 Richiesta partecipazione e informazioni:

👉 www.fondazionepiccolomini.it/notizie/corso-di-formazione-gratuito-per-attori-ed-attrici-primattore