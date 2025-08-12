West Nile, incontro a Latina tra Ministero della Salute e autorità locali

West Nile: una delegazione di tecnici del Ministero della Salute ha incontrato questa mattina presso l’Aula Magna dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina le autorità locali

Una delegazione di tecnici del Ministero della Salute ha incontrato questa mattina presso l’Aula Magna dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, e il Direttore Generale dell’ASL, Sabrina Cenciarelli, per un aggiornamento e una condivisione delle attività di contenimento alla diffusione del West Nile che sta interessando particolarmente quel territorio.

Anche in vista del possibile picco atteso nelle prossime settimane, si è sottolineata la necessità di proseguire e di intensificare il monitoraggio attivo e il rafforzamento delle misure di intervento nelle aree coinvolte.

È stata, inoltre, ribadita l’importanza di un piano nazionale ispirato all’approccio One Health, fondato sulla collaborazione tra reti territoriali e istituzioni centrali, nonché tra strutture deputate alla diagnosi e alla ricerca.

È emersa, infine, l’efficacia di una comunicazione chiara, trasparente e capillare rivolta alla cittadinanza, riconosciuta quale strumento strategico di prevenzione.