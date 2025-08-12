Trovati in un campo Rom i pirati della strada minorenni che hanno ucciso una donna a Milano

Rintracciati e fermati in un campo Rom i ragazzini accusati di aver investito e ucciso Cecilia De Astis, a Milano. Avrebbero meno di 14 anni, sono tre maschi e una femmina

Sono stati infine rintracciati e fermati i ragazzini accusati di aver investito e ucciso Cecilia De Astis, a Milano. Avrebbero meno di 14 anni, sono tre maschi e una femmina. Secondo il Corriere della Sera gli agenti della polizia locale li avrebbero trovati in un campo Rom abusivo, senza documenti. La loro fuga è durata neanche 24 ore.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)