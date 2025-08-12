In seconda serata su Rai 2 “La notte del mare”, serata evento per la sostenibilità e le Bandiere Blu. Conducono Domenico Gareri ed Emanuela Tittocchia

“La notte del mare”, evento giunto alla terza edizione e realizzato da Intrattenimento Prime Time, andrà in onda su Rai 2 martedì 12 agosto alle 23.05. A condurre la serata ci saranno Emanuela Tittocchia e Domenico Gareri. L’evento è legato ai temi della sostenibilità in linea con i dettami di Bandiera Blu in coerenza con gli obiettivi-goals dell'”Agenda 2030″ sullo sviluppo sostenibile dell’ONU e delle strategie di promozione della sostenibilità promosse dall’Unione Europea per la nuova fase di programmazione “Urban Green Deal”.

Uno strumento che vuole sensibilizzare cittadini, enti pubblici e privati attraverso lo spettacolo, la musica, il canto e la danza. “La notte del mare” nasce da un’idea di Domenico Gareri. Un programma di Annalisa Montaldo e Raffaele Del Monaco. Regia Angelo Vitale.