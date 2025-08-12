Su Italia 1 arriva Yoga Radio Estate con Staffelli e Corti: la scaletta dei cantanti

Da martedì 12 agosto, debutta ‘Yoga Radio Estate’, il format live prodotto da Radio Bruno, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione, Rebecca Staffelli e Stefano Corti
Prosegue l’estate in musica targata Mediaset. Da martedì 12 agosto, debutta ‘Yoga Radio Estate’, il format live prodotto da Radio Bruno, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione, Rebecca Staffelli e Stefano Corti che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto.
Nel primo appuntamento, ad alternarsi sul palco della piazza di Reggio Emilia, un parterre di artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Alfa, Gaia, Francesco Gabbani, Anna, Rocco Hunt, Clara, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Rkomi, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, BNKR44, Francesca Michielin, Jacopo Sol, Shade, Cristina D’Avena, Bianca Atzei e Aaron.
