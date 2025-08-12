Stasera su Rai 5 la versione restaurata di “In the Mood for Love”: la trama

La storia al centro della versione restaurata in 4K di “In the Mood for Love”, per la regia di Wong Kar-wai, in onda martedì 12 agosto alle 22.45 su Rai 5

Hong Kong, 1962: due coppie si trasferiscono contemporaneamente nello stesso condominio. Ben presto il signor Chow e la signora Chan scopriranno che i rispettivi coniugi hanno una relazione: fra i due che sono stati traditi nasce un rapporto amoroso, platonico, ma di intensità sconvolgente. È la storia al centro della versione restaurata in 4K di “In the Mood for Love”, per la regia di Wong Kar-wai, in onda martedì 12 agosto alle 22.45 su Rai 5. Nel cast, Tony Chiu-Wai Leung, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Lai Chen, Li Gong.