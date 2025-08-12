“L’Amore è forte” è il nuovo singolo di Caterina Ferri, brano estratto dall’album “Caterina Ferri canta Don Backy (Questo sconosciuto)” (IMC/Artist First)

“L’Amore è forte” è il nuovo singolo di Caterina Ferri, brano estratto dall’album “Caterina Ferri canta Don Backy (Questo sconosciuto)” (IMC/Artist First), una canzone che nasce da dentro, da quell’angolo profondo dove l’amore arriva all’improvviso, senza chiedere permesso. Non è un amore calmo o ragionato: è un’esplosione, un vortice che ti entra in testa, ti stringe il cuore, ti sconvolge.

Racconta di quei momenti in cui credi che l’amore si sia spento per sempre -spiega l’artista- ma invece, in modo inspiegabile ritrovi la voglia di amare, di soffrire, di gioire e persino di star male, perché quel male, scaturito dall’amore, ha qualcosa di bello. È una canzone che parla di confusione, di quella testa che gira e ti fa dimenticare ogni problema, perché sei lì, tutto concentrato in un abbraccio, in una carezza, in un volo che non ha bisogno di ali. Poi c’è il lato fisico, quello più concreto e viscerale. L’amore è nei gesti, nel corpo dell’altro, nei sospiri, nei silenzi, nel modo in cui due persone si cercano e si trovano. È in quelle notti bianche in cui il sonno non arriva, ma nemmeno serve. È in quella frase sussurrata, vera, quasi sconvolta: “Mi sento morire.” E lì capisci che sei al centro di qualcosa di più grande di te. Questa canzone non vuole spiegare l’amore, perché l’amore non si spiega. Vuole raccontarlo come si sente, quando è forte, quando è bello, quando fa male… e quando, nonostante tutto, ci fa dire: “è bellissimo star così.”

La copertina è stata realizzata dallo stesso Don Backy, autore di tutti i brani dell’album, infatti il disegno fa parte del libro “Sognando”, un racconto a fumetti firmato dal noto cantautore ed in uscita prossimamente.

Questo progetto non è solo mio -continua Caterina- ogni scelta, ogni parola, ogni respiro porta la firma invisibile di chi ha saputo guidarmi: Don Backy, che non è soltanto l’autore delle canzoni e dell’immagine, è il direttore artistico di questo lavoro. E poter contare sulla sua esperienza, sulla sua visione, è per me un onore profondo.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Q8ueaAP2x1A

Tracklist album:

1. Atmosfera

2. Ti amo

3. L’Amore è forte

4. Tre amori

5. Che strano (duetto con Don Backy)

6. Ali

7. Ragazza di notte

8. Bar Metrò

9. Vele bianche

10. Un volo di farfalla

11. Terra

12. Cosmo

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/7JVaBtHXzplRHSvIFtSXBu