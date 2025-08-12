Giornalismo: a settembre torna Internazionale a Ferrara

Sarà un viaggio che attraversa 25 paesi e oltre 180 voci tra reporter, analisti, scrittrici e fotografe, in un momento storico in cui parlare di informazione non è solo utile, ma vitale. Dai gangli corrotti di Haiti al cuore delle comunità afrodiscendenti del Brasile, dalle rovine di Gaza alla memoria ferita di Srebrenica, dalla censura iraniana alla resistenza ucraina, ogni angolo del mondo sarà raccontato da chi l’ha vissuto, da chi non ha mai smesso di vedere e far vedere.

Ma quest’edizione ha anche un cuore simbolico: un piccolo mondo, quello disegnato da Anna Keen, che nel logo tiene in mano una margherita bianca. Un gesto piccolo, ma immenso. Come a dire che anche tra i disastri del nostro presente – guerre, catastrofi ambientali, diritti negati – è possibile piantare semi di resistenza, di giustizia e di speranza. E proprio questo sarà il filo rosso del festival: dare voce a chi coltiva alternative e immagina futuri diversi, più inclusivi, più giusti, più umani.