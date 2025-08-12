Calciomercato: Donnarumma non convocato, rottura totale con il PSG

Calciomercato, Donnarumma-Psg è addio?. Il portiere azzurro non è stato convocato per l’incontro di Supercoppa con il Tottenham
Gianluigi Donnarumma è sempre più vicino all’addio dal PSG. Secondo quanto anticipa in Francia L’Equipe, infatti, il portiere azzurro è stato escluso dai convocati di Luis Enrique per la finale di Supercoppa Uefa contro il Tottenham, in programma mercoledì 13 a Udine. Di contro, partirà dal 1′ il nuovo acquisto dei parigini Lucas Chevalier.
