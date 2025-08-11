Su Rai 2 continua in prima visione la seconda stagione “Elsbeth”: la trama degli episodi di oggi

Lunedì 11 agosto su Rai 2, in prima serata (21:05), continua in prima visione assoluta la seconda stagione “Elsbeth”, la serie americana spin-off dei legal drama “The good wife” e “The good fight”. Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York a incastrare pericolosi criminali. Lo fa con il suo speciale tocco a metà strada tra ironia e spregiudicatezza, collaborando con l’esperto e carismatico capitano C.W. Wagner e con Kaya Blanke, un’agente stoica, trascurata dai suoi superiori.

Stasera nell’episodio 13 “Consulenza”, mentre indaga sulla morte di un ricco promotore immobiliare, Elsbeth parla con l’ultima persona ad averlo visto vivo, una consulente di stile di vita, solitamente molto intima con i residenti miliardari di New York.