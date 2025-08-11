L’oroscopo di oggi, lunedì 11 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 11 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Le opportunità non mancano, per coglierle dobbiamo gettarci nella mischia e correre dei rischi. Accettiamo un’ulteriore mansione per pareggiare i conti. Se l’amore non gira come desideriamo, ci consolano gli amici: da loro impariamo l’arte della leggerezza.
Toro
Non è il caso di temere per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettiamo che i turbamenti emotivi interferiscano con le nostre certezze e la naturale concretezza.
Gemelli
La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nel modo migliore possibile. Stiamo col fiato sospeso per una faccenda a cui teniamo molto, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili.
Cancro
Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione.
Leone
Le vacanze o una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Discussioni appassionate sulle questioni che ci stanno più a cuore. Non perdiamo di vista il conto in banca.
Vergine
Anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro che collaborano con noi. Manteniamo il nostro equilibrio, senza aver fretta di concludere qualcosa destinata a svilupparsi più avanti.
Bilancia
Un antidoto contro le preoccupazioni oggi ce lo fornisce la Luna in Acquario. L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conferenze e mostre d’arte. Conoscenze da coltivare. Dallo scambio con gli altri, scaturisce una sensazione di benessere e vitalità.
Scorpione
La carriera è la grande protagonista e il chiodo fisso odierno? Troviamo un compromesso fra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sembra difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci bene, non è poi impossibile.
Sagittario
La Luna in sestile è un buon passaporto per un breve viaggio o una gita. In treno, in aereo o in auto, fuori città ci attendono le novità che auspichiamo. Inviti, nuovi incontri, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfi il nostro desiderio di novità.
Capricorno
Non lasciamoci assorbire dai problemi pratici, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Uno stacco solitario è una benedizione. Siamo un po’ ai ferri corti con Cupido, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi. Occhio ai quattrini.
Acquario
Sabato in compagnia della Luna nel nostro cielo, foriera di un’atmosfera allegra, dove libertà e socievolezza diventano le parole chiave. In linea con il fine settimana, niente vincoli, tutto è affidato all’improvvisazione e a ciò che offre il presente.
Pesci
Momento sostanzialmente tranquillo. Assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona, stimolante compagnia. Disimpegno. Seguiamo da vicino l’andamento dei progetti, ma concediamoci un pizzico di spensieratezza e buonumore.