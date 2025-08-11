Nella settimana di Ferragosto fino a 100 minuti in più sull’Alta velocità

Alta velocità a rilento: dall’11 al 17 agosto, la Milano-Roma impiegherà fino a 100 minuti in più a casa di lavori sulla linea. Ma il prezzo dei biglietti resterà lo stesso

Chi prenderà il treno nei giorni a cavallo di Ferragosto dovrà mettere in valigia anche un po’ di pazienza. Lavori di manutenzione e potenziamento che allungheranno i tempi di percorrenza su molte tratte dell’Alta velocità, e non solo.

Dal 11 al 17 agosto, la Milano-Roma impiegherà fino a 100 minuti in più. Già sulla Milano-Bologna si perderà un’ora per sostituire sei deviatori oleodinamici tra Castelfranco e Fidenza, mentre la Firenze-Roma aggiungerà 40 minuti di viaggio tra Orvieto e Chiusi, con cantiere fino al 22 agosto. Sulla Verona-Vicenza il rallentamento sarà di 90 minuti tra il 5 e il 25 agosto, per lavori PNRR legati al futuro collegamento veloce verso Venezia.

I convogli Frecciarossa e Italo verranno dirottati su linee convenzionali, con fermata a Reggio Emilia centrale anziché Mediopadana. Dal 18 agosto si tornerà progressivamente sulla linea AV, ma con velocità ridotte fino al 26.

Il Ferragosto ferroviario sarà complicato anche al Nord: dal 12 al 18 agosto stop alla linea del Brennero tra Bressanone e Steinach am Brenner, con interruzione totale per lavori infrastrutturali. In Lombardia e Piemonte, ritardi tra i 20 e i 60 minuti sulla Milano-Genova per la manutenzione del ponte sul Po a San Martino Cava Manara, cantieri fino al 28 settembre. Sulla Roma-Napoli via Cassino, bus sostitutivi tra Zagarolo e Colleferro dal 5 agosto al 12 settembre.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)