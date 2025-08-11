L’atleta conteso per “Italia. Viaggio nella bellezza” e Cremona stasera su Rai Storia

La storia dell’“atleta vittorioso” di Fano è al centro di “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 11 agosto alle 21.10 su Rai Storia. A seguire tappa a Cremona con “Storia delle nostre città”

Una statua letteralmente “pescata”, poi rubata e finita in un intrigo internazionale: la storia dell’“atleta vittorioso” di Fano è al centro di “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 11 agosto alle 21.10 su Rai Storia.

Nel 1964 un bronzo greco resta impigliato nelle reti di un peschereccio a largo della costa marchigiana. Sbarcato a Fano viene stato, successivamente, esportato illegalmente all’estero e oggi la statua dell’Atleta vittorioso, che in passato alcuni studiosi hanno attributo al grande scultore greco Lisippo, è esposta nelle sale del Getty Villa Museum di Malibu, in California.

La città di Fano ne attende il ritorno. Nonostante, infatti, la statua sia assente dalla cittadina marchigiana da quasi sessant’anni, è entrata a far parte dell’immaginario culturale della comunità fanese. La battaglia legale per il suo rientro in Italia è stata lunga e complessa, ma sembra essere giunta ormai alle battute finali.

A seguire, Capitale mondiale della liuteria e culla del medioevo, Cremona è una città ricca di storia e di cultura. Terra natìa del grande liutaio Antonio Stradivari, la città ha un legame indissolubile con la musica, promosso da musei dedicati e da mirabili iniziative culturali.

È Cremona la protagonista dell’appuntamento con “Storia delle nostre città”, la serie prodotta da Ballandi e Rai Cultura, in onda lunedì 11 agosto alle 22.10 su Rai Storia. La piazza del Comune, con il complesso monumentale costituito dal Torrazzo, dal Duomo, dal Battistero, dal Palazzo del Comune e dalla Loggia dei Militi, è tra i più sontuosi esempi di architettura medievale della città. La sua pianta romana, invece, è tra le meglio conservate in Italia. In un equilibrio perfetto tra passato e presente, Cremona è una città viva, ricca e stimolante.