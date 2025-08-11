Incendio su un traghetto Moby nel Golfo di Napoli: 155 persone alla deriva

Traghetto Moby in fiamme nel golfo di Napoli: l’incendio è stato circoscritto ma la nave è rimasta ferma in mare aperto fino all’arrivo di due rimorchiatori

Momenti di terrore in mezzo alle acque del Golfo di Napoli per 155 passeggeri su un traghetto partito questa mattina, domenica 10 agosto, da Palermo. Un incendio si è infatti sviluppato dalla sala macchine, mandando il natante in avaria e impendendo di proseguire la navigazione. Il capitano ha lanciando il mayday via radio per attivare la macchina dei soccorsi.

L’incendio è scoppiato sulla nave della compagnia Moby Lines “Raffaele Rubattino” che copre la rotta Napoli-Palermo: le fiamme sono state circoscritte e messe sotto controllo, ma la nave- con i suoi 155 passeggeri- risulta alla deriva a circa 15 miglia a nord-ovest dell’isola di Capri.

Secondo quanto riferito, al momento non si segnalano feriti. Tuttavia, la nave resta ferma in mare aperto, senza propulsione, con oltre un centinaio di persone in attesa di aiuto.

La nave è stata recuperata in serata e trainata con destinazione porto di Napoli. Non è stato necessario il trasbordo dei passeggeri: per loro l’arrivo a terra è previsto in 4 ore.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)