In Cina arrestato il futuro Ministro degli esteri Liu Jianchao

In Cina hanno arrestato il futuro Ministro degli esteri. Liu Jianchao, un alto diplomatico ampiamente considerato il potenziale futuro ministro degli Esteri, è stato arrestato dalle autorità per essere interrogato, scrive il Wall Street Journal. Liu è stato portato via dopo essere tornato a Pechino a fine luglio da un viaggio di lavoro all’estero.

Liu ha 61 anni, e ha guidato l’organismo del Partito Comunista incaricato di gestire i rapporti con i partiti politici stranieri. Da quando ha assunto l’incarico nel 2022, ha viaggiato in più di 20 nazioni e incontrato funzionari di oltre 160 paesi. Il fitto programma di Liu, in particolare gli incontri con l’ex segretario di Stato americano Antony Blinken a Washington, hanno alimentato le aspettative che l’ex ambasciatore e portavoce del ministero fosse destinato a diventare il prossimo ministro degli Esteri. Ma la sua detenzione ricorda l’estromissione dell’ex ministro degli Esteri e protetto del presidente Xi Jinping, Qin Gang, nel 2023, dopo le voci di una relazione extraconiugale.

Nato nella provincia nord-orientale di Jilin, Liu si è laureato in inglese presso l’Università di studi esteri di Pechino e ha studiato relazioni internazionali a Oxford prima di assumere il suo primo incarico come traduttore presso il Ministero degli Esteri. Ha prestato servizio nella missione cinese in Gran Bretagna e in seguito è stato ambasciatore in Indonesia e nelle Filippine.