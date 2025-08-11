Il film Radiofreccia con Stefano Accorsi oggi su Rai 5: la trama

Scritto e diretto da Luciano Ligabue, il film “Radiofreccia” è proposto lunedì 11 agosto alle 22.45 su Rai 5. Nel 1993 Bruno, lo storico fondatore e deejay di Radiofreccia, è costretto a chiudere l’emittente aperta a Correggio nel 1975 con un piccolo trasmettitore e dischi portati dagli amici. In una notte di giugno l’uomo intraprende un viaggio attraverso i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza in una piccola città del reggiano.

Attraverso la storia di una piccola emittente privata emiliana si ripercorrono le speranze, i sogni, le delusioni e le paure dei giovani degli anni ’70. Nel cast Stefano Accorsi, Luciano Federico, Enrico Salimbeni, Alessio Modica, Roberto Zibetti, Patrizia Piccinini, Francesco Guccini e Serena Grandi. Programma adatto a una visione congiunta con un adulto.