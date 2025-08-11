“Fuori in 60 secondi” con Nicolas Cage e Angelina Jolie stasera su Rai 4: la trama

Decine di auto da rubare e le ore contate. Lunedì 11 agosto in prima serata (21:20) su Rai 4 va in scena l’azione con “Fuori in 60 secondi” (2000): la trama

Decine di auto da rubare e le ore contate. Lunedì 11 agosto in prima serata (21:20) su Rai 4 va in scena l’azione con “Fuori in 60 secondi” (2000). Il ladro di auto di lusso Kip si mette nei guai con il malavitoso Raymond Caliri: solo suo fratello Memphis, leggenda nei furti d’auto, può toglierlo dalla situazione pericolosa in cui si è cacciato. Per salvare Kip, Memphis deve rubare 50 automobili in 72 ore e consegnarle a Caliri; mette così insieme una squadra per portare a termine il più grosso e pericoloso furto della sua carriera.

Diretto dall’esperto in cinema action Dominic Sena (“Codice: Swordfish”, “L’ultimo dei templari”), “Fuori in 60 secondi” è la versione contemporanea di un piccolo classico del B-movie anni ’70 “Rollercar – Sessanta secondi e vai!” di H.B. Halicki. Nel ricchissimo cast di questo inarrestabile film troviamo Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Robert Duvall e Timothy Olyphant.