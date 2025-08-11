“Enemy”, un film sull’inconscio, stasera su Rai 5: la trama

Tratto dal romanzo “L’uomo duplicato” di Josè Saramago, il film “Enemy” di Denis Villeneuve è proposto lunedì 11 agosto alle 21.15 su Rai 5: la trama

Tratto dal romanzo “L’uomo duplicato” di Josè Saramago, il film “Enemy” di Denis Villeneuve è proposto lunedì 11 agosto alle 21.15 su Rai 5. Adam Bell è un professore di storia, dalla vita piuttosto monotona finché noleggia un film dove c’è un attore identico a lui. Ben presto Adam sviluppa un’ossessione per il suo sosia, e decide di rintracciarlo. Quando finalmente si incontrano, le loro vite si sovrappongono in modo inquietante e irrevocabile. Con Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Isabella Rossellini, Sarah Gadon, Stephen R. Hart.