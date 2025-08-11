“Cavalcarono insieme”, un western a due facce, stasera su Rai Movie: la trama

Un classico di John Ford per la serata di Rai Movie dedicata al western: lunedì 11 agosto, alle 21.10, c’è “Cavalcarono insieme”. Lo sceriffo McCabe e il capitano Gary sono incaricati da un gruppo di coloni di andare a riprendere i loro cari, rapiti anni prima dai Comanche.

I due uomini, molto diversi fra loro per età e temperamento, arriveranno all’accampamento indiano trovando una situazione imprevista: i prigionieri si sono integrati con i loro rapitori e preferirebbero restare dove sono, invece che tornare in città. Un western a due facce, prima parte ironica e la seconda più drammatica: Ford sfruttò l’affiatamento tra i due protagonisti dando spazio ai loro dialoghi che, a volte improvvisando, costituiscono la parte più riuscita di tutto il film.

Nel cast, con James Stewart, Richard Widmark, Linda Cristal, Shirley Jones.