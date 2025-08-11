Campionati Europei Under 20 di atletica a Tampere: ultima giornata si tinge di azzurro

A Tampere, tris d’oro per gli Azzurri ai Campionati Europei Under 20 di atletica: vittoria nella 4×100 (con Doualla), Crotti nel triplo e Togni nei 110 ostacoli

Una quarta e ultima giornata trionfale per l’atletica italiana ai Campionati Europei Under 20 a Tampere. Ai risultati già esaltanti delle prime 3 giornate, con le gare di oggi gli Azzurri sono arrivati a totalizzare 14 medaglie, con 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

ITALIA PRIMA NEL MEDAGLIERE

In questa ultima giornata alla rosa del medagliere si aggiungono infatti altri 3 titoli europei vinti dalla 4×100 donne, Francesco Crotti nel triplo e Matteo Togni nei 110 ostacoli che completano il ‘bottino’ raccolto nelle giornate precedenti da Erica Saraceni nel triplo, Kelly Doualla nei 100 metri e Diego Nappi nei 200 metri. L’Italia nel medagliere è davanti a Gran Bretagna (5 ori, 7 argenti, 1 bronzo) e Spagna (5 ori, 3 argenti, 6 bronzi).

DOUALLA TRASCINA LA 4 X100

Da segnalare la finale conquistata nella 4×100 femminile grazie al team di Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Kelly Doualla fermando il cronometro su 43″72, quarta prestazione continentale di sempre della categoria e record nazionale di categoria battuto. Spicca la performance della velocista lombarda Kelly Doualla che, schierata in quarta frazione, ha fatto segnare uno “split” sul lanciato dalla zona di cambio fino al traguardo di 10″30. Da Tampere Doualla, a soli 15 anni, porta così ‘a casa’ il suo secondo oro, dopo la conquista strepitosa dei 100 metri di venerdì sera.

