Attivisti fanno irruzione al Grande Fratello israeliano: “Fermate la guerra a Gaza”


Inedita protesta del movimento israeliano “Standing Together” in diretta televisiva al Grande Fratello seguitissimo anche a Tel Aviv. Ecco il video diventato subito virale

grande fratello israele

In quattro piombano nella diretta del Grande Fratello israeliano, reality più seguito, si inchiodano sul pavimento, urlano “Fermate la guerra a Gaza“. La protesta senza precedenti fa salire l’audience e fa il giro del web e del mondo in pochi minuti. A realizzarla sono gli attivisti del movimento israeliano pro-pal “Standing Together” che hanno letteralmente preso d’assalto gli studi dell’emittente israeliana Channel 13 durante la diretta della trasmissione.

Gridano “Basta guerra, sta uccidendo ostaggi, bambini innocenti, i nostri soldati”. Gli addetti alla sicurezza irrompono in massa per trascinarli via ma hanno avuto il tempo a sufficienza per mandare il loro forte messaggio nelle case degli israeliani e degli ebrei di tutto il mondo. E cadono proprio nel giorno in cui il premier Benjamin Netanyahu ha voluto spiegare al mondo- in una conferenza stampa riservata alla stampa estera- le ragioni del piano di occupazione di Gaza City.

