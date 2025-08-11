Attivisti fanno irruzione al Grande Fratello israeliano: “Fermate la guerra a Gaza”

Inedita protesta del movimento israeliano “Standing Together” in diretta televisiva al Grande Fratello seguitissimo anche a Tel Aviv. Ecco il video diventato subito virale

In quattro piombano nella diretta del Grande Fratello israeliano, reality più seguito, si inchiodano sul pavimento, urlano “Fermate la guerra a Gaza“. La protesta senza precedenti fa salire l’audience e fa il giro del web e del mondo in pochi minuti. A realizzarla sono gli attivisti del movimento israeliano pro-pal “Standing Together” che hanno letteralmente preso d’assalto gli studi dell’emittente israeliana Channel 13 durante la diretta della trasmissione.

Gridano “Basta guerra, sta uccidendo ostaggi, bambini innocenti, i nostri soldati”. Gli addetti alla sicurezza irrompono in massa per trascinarli via ma hanno avuto il tempo a sufficienza per mandare il loro forte messaggio nelle case degli israeliani e degli ebrei di tutto il mondo. E cadono proprio nel giorno in cui il premier Benjamin Netanyahu ha voluto spiegare al mondo- in una conferenza stampa riservata alla stampa estera- le ragioni del piano di occupazione di Gaza City.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)