A “Filorosso” stasera su Rai 3 l’intervista in esclusiva alla mamma di Andrea Sempio

Stasera su Rai 3 torna il programma “Filorosso” che torna sul caso di Garlasco. Intervista in esclusiva alla mamma di Andrea Sempio

È uno dei casi più controversi e discussi della cronaca italiana: il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione nella nuova puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 11 agosto alle 21.20 su Rai 3 e RaiPlay. Con la conduzione di Manuela Moreno, il programma propone un focus approfondito sugli sviluppi più recenti legati all’omicidio di Chiara Poggi, tra nuove ipotesi investigative e vecchi interrogativi mai sopiti. In esclusiva un’intervista alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari.

A fare il punto in studio e in collegamento: gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia (legali di Andrea Sempio), l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), la criminologa Flaminia Bolzan, il genetista Marzio Capra (consulente della famiglia Poggi), e i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Pino Rinaldi e Stefano Zurlo.

Nella prima parte della puntata, spazio all’attualità politica e in particolare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, con il confronto tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, e la deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino. In studio, a commentare i fatti della settimana, i giornalisti Francesco Borgonovo, Antonio Padellaro e Gianni Riotta.