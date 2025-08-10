“Tiempo perdido”, è il nuovo inedito di ZZOLA, brano estivo e spensierato, già in radio e disponibile in digitale (Milano Town Records/Distrokid)

ZZOLA racconta, in questo brano, che non è facile alimentare i rapporti e i sentimenti, a 18 anni si può sbagliare e commettere errori di cui magari ci si pente, ma tutto serve, le esperienze ti presentano sempre il conto.

“Il titolo è nato, insieme alla canzone, durante un mio viaggio in Spagna, nel testo, infatti, ci sono molti riferimenti a luoghi e parole spagnole che mi hanno influenzato durante la scrittura. Il video è stato girato proprio a Barcellona perché – afferma ZZOLA – volevo che le immagini seguissero le parti del testo che descrivono diversi luoghi presenti nella clip.”

Qui il video: https://youtu.be/AjMWdDm8kcU

ZZOLA, nome d’arte di Leonardo Cazzola nato il 4 giugno del 2006 a Pavia. Fin da bambino è in contatto con la musica cantando nell’orchestra della scuola e con lo studio della chitarra apprende le basi di solfeggio e teoria musicale. Nel 2023 si trasferisce a Milano e inizia per sfizio a rappare in freestyle con gli amici. Ispirato dalle sue capacità il suo percorso musicale non si ferma e inizia a registrare e autoprodurre i primi testi in musica. A gennaio del 2024 viene pubblicato il primo brano, frutto dei primi testi scritti nel 2023, a cui sono seguiti altri brani e altri video, grazie al suo impegno e determinazione nella scrittura.

ZZOLA ha una personalità concreta e profonda che rende il suo stile, seppur cupo e malinconico, gradevole e scorrevole all’ascolto. Nei suoi testi riesce a cogliere emozioni e situazioni che fanno parte della vita comune di tutti, ma non solo, nel suo archivio ci sono anche brani che spaziano dal Rap al Pop passando anche da influenze Reggaeton e R&B. La sua ispirazione nasce da artisti che ama e segue come Lazza (da sempre il suo preferito), Tony Boy (uno degli ultimi emersi ma a suo avviso tra i migliori in circolazione), Icy Subzero (tra i più in voga nel reggaeton italiano attualmente) e Vale Pain (detentore della sua traccia preferita in assoluto “Cali”).

ZZOLA ha al suo attivo l’album “Finally 18”, pubblicato nel 2024, da cui ha estratto “Non mi basta” e “Crush”. Con il produttore Archimade, sta preparando nuovi brani, senza smettere di divertirsi con cover e sue personali versioni che omaggiano artisti che lo ispirano da sempre. Con l’arrivo della stagione estiva rilascia l’inedito “Viziata”, primo di una serie di singoli, tra cui “Tiempo perdido”, che vuole portare al suo pubblico e che spera possano aiutarlo a farsi conoscere nel panorama musicale italiano.