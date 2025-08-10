Su Rai Movie “La bestia nel cuore”, il lato oscuro della famiglia: la trama del film

Rai Movie domenica 10 agosto, alle 21.10, propone il film “La bestia nel cuore” di Cristina Comencini: ecco la trama

Rai Movie domenica 10 agosto, alle 21.10, propone il film “La bestia nel cuore” di Cristina Comencini. Sabina, donna realizzata con una storia d’amore importante, precipita nell’angoscia dopo aver scoperto di essere incinta. Nella memoria si affollano ricordi legati a un’infanzia apparentemente tranquilla, ma in realtà minata da un segreto inconfessabile, da tempo rimosso.

Per ritrovare l’equilibrio perduto serve l’aiuto del fratello Daniele, espatriato negli USA. Tratto dal romanzo omonimo della regista, il film è forte della recitazione di Giovanna Mezzogiorno e dell’apporto interpretativo di Luigi Lo Cascio. Da segnalare le interpretazioni di Stefania Rocca, Angela Finocchiaro e Giuseppe Battiston in ruoli minori. Una candidatura agli Oscar 2005: miglior film straniero.

Una vittoria ai David di Donatello 2006: migliore attrice non protagonista (Angela Finocchiaro). Una vittoria al Festival del Cinema di Venezia 2005: Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile (Giovanna Mezzogiorno). Tre vittorie al Nastro d’Argento 2006: migliore produttore, migliore attrice non protagonista (Angela Finocchiaro), migliore fotografia (Fabio Cianchetti).