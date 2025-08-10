Stasera su Rai Storia per Binario cinema “Voci d’oro”: la trama del film

Il film “Voci d’oro” di Evgeny Ruman, in onda domenica 10 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”: ecco la trama

È il 1990. Gli ebrei russi Raya e Victor migrano a Gerusalemme dopo il crollo della Cortina di Ferro. Entrambi doppiatori, i due vanno in cerca di un impiego, ma in Israele non c’è bisogno del loro talento. Per mantenersi Raya trova lavoro in un call center erotico, mentre Victor viene assunto in una videoteca per doppiare in russo film piratati. È il film “Voci d’oro” di Evgeny Ruman, in onda domenica 10 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”. Nel cast, Maria Belkin, Vladimir Friedman, Evelin Hagoel, Uri Klauzner, Elizabeth Kon.