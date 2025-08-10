Stasera su Rai 2 nuovo appuntamento con la serie poliziesca “Will Trent”: la trama

Su Rai 2, domenica 10 agosto, in prima visione, alle 21.00 continua la nuova serie poliziesca “Will Trent” che racconta le indagini dell’agente speciale: la trama

Su Rai 2, domenica 10 agosto, in prima visione, alle 21.00 continua la nuova serie poliziesca “Will Trent” che racconta le indagini dell’agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI). Trent, ha un modo di vestire ricercato, durante le indagini indossa sempre un abito a tre pezzi, soffre di una grave dislessia che ha imparato a gestire, ha adottato un Chihuahua, “Betty”, che è stato abbandonato come lui lo è stato alla nascita. Will Trent ha vissuto infatti un’infanzia molto difficile a causa dell’inefficienza del sistema di affido di Atlanta.

Determinato a usare la sua esperienza e il suo intuito per assicurarsi che nessuno subisca la sua stessa sorte, è l’agente con il più alto tasso di casi risolti del suo ufficio di investigazione. La serie è basata sui romanzi di grande successo di Karin Slaughter. “Will Trent”: Con Ramón Rodríguez, Erika Christensen, Iantha Richardson, Jake McLaughlin, Sonja Sohn.