Stasera su Rai 1 in replica “Angelo o diavolo” della serie Imma Tataranni: la trama

Stasera su Rai 1 il settimo episodio della seconda stagione della fiction Imma Tataranni intitolato “Angelo o Diavolo”: la trama

Domenica 10 agosto 2025 alle 21:20 su Rai 1 in onda in replica la settima puntata della seconda stagione della fiction “Imma Tataranni”.

La pedina di scambio che Romaniello ha dato a Imma per uscire dal carcere è la testa di Mazzocca, il capo della cosca ndranghetista. Il boss viene arrestato ma si affretta a dire a Imma che chi l’ha venduto è un serpente a sonagli. Imma incassa un avvertimento non richiesto e nemmeno tanto inaspettato: sa che Romaniello non ha fatto arrestare Mazzocca per amore della giustizia ma solo per tornaconto personale.