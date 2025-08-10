San Lorenzo è il protagonista della puntata di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

La notte di San Lorenzo: se ne parla nella puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso oggi su Rai 1

La notte di San Lorenzo non è solo la più attesa dell’estate, quella delle stelle cadenti e dei desideri sussurrati al cielo. È anche una delle ricorrenze più intense del calendario cristiano, che unisce la spiritualità del martirio alla poesia del cielo notturno. Se ne parla a “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda domenica 10 agosto alle 10.30 su Rai 1. San Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma, protettore dei poveri, custode dei tesori della fede, nasce in Spagna e viene martirizzato a Roma dove viene bruciato su una graticola.

Il supplizio di San Lorenzo ha ispirato anche opere d’arte, detti popolari e componimenti poetici come nella poesia “X Agosto” di Giovanni Pascoli. Lorena Bianchetti percorre un viaggio che si snoda tra luoghi simbolici, testimonianze e immagini cariche di suggestione: dalle basiliche a lui dedicate alle celebrazioni popolari, alla potenza del cielo stellato, che nella tradizione richiama le “lacrime di Lorenzo”, ovvero le meteore delle Perseidi, visibili proprio nella notte tra il 10 e l’11 agosto.

La puntata sarà anche un’occasione per riflettere sul valore del sacrificio, della testimonianza e della luce che attraversa le tenebre: San Lorenzo insegna che si può brillare anche nel buio.

A seguire, alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santa Maria Materdomini in Nocera Superiore.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo”.

Alle 12.00 sarà, invece, trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.