L’oroscopo di oggi, domenica 10 agosto 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, domenica 10 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ottima giornata, fascino, impossibile restare senza amore. Puoi fare ciò che vuoi, anzi, non rimandare nulla..
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Pomeriggio ideale per confrontarsi, vincere una piccola battaglia personale. Se sei solo non fare il timido… tanti i risvolti positivi!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Dai il massimo in questo periodo, potresti già essere stato raggiunto da una bella notizia. Otterrai comunque gratifiche e successo, perché sei forte e determinato.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Potresti discutere per un nonnulla, cerca di fare buon viso a cattivo gioco. Lo stomaco è il tuo punto debole, perché tieni spesso dentro le tue emozioni. In amore avresti bisogno di confidarti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se devi parlare ad una persona, verificare una situazione, affrontare una prova, il consiglio è di fare le cose con calma, di non lasciarsi prendere dalle emozioni del momento.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Recupero sentimentale che dipende anche dalla tua esposizione agli eventi, spesso la timidezza crea problemi o reticenze. È arrivato il momento in cui alcuni nodi sono giunti al pettine e vanno sciolti.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Situazione favorevole alla vita sentimentale, e questo aspetto agevola i giovani alle prese coi primi amori, ma anche le persone sole che hanno voglia di concedersi senza troppo impegno.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Periodo di recupero! E’ probabile che tu abbia speso troppi soldi, e ora è necessario fermarsi, fare una pausa di riflessione. Hai voglia di fare tanto, ma ti lasci andare ad una strana apatia. Attenzione ai dettagli.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Vorresti fare altro o non doverti scontrare con chi la pensa diversamente. Lo so che è difficile, soprattutto in famiglia, con la persona che ami, ma se riesci a resistere ancora vedrai un buon cambiamento.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Tornano vincenti tutti quelli che hanno avuto forti perplessità. Stasera un chiarimento sarà obbligatorio, nel complesso una giornata positiva.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Ora comandi tu. Adesso tutto cambia e pure il cuore ritorna protagonista nella tua vita, incontri favoriti.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Ti senti stanco dal mattino, i rapporti familiari possono essere migliori ma non devi affaticarti nel cercare soluzioni inutili. Nervosismo da limitare.