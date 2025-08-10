Il Vulture per “Di là dal fiume e tra gli alberi” stasera in replica su Rai 5

Stasera su Rai 5 Claudia Seghetti ci condurrà in un luogo ancora tutto da scoprire: il Vulture, una magia fuori dal tempo nel nord della Basilicata

Domenica 10 agosto 2025 alle 21: 20 su Rai 5 Claudia Seghetti ci condurrà in un luogo ancora tutto da scoprire, dove gli spazi incontaminati diventano espressione di legami tra natura e vicende umane: il Vulture, una magia fuori dal tempo nel nord della Basilicata.

Ogni angolo di questa regione emana una magia senza tempo, un’atmosfera che sembra sospesa tra il presente e l’eternità. Il Vulture, un vulcano spento da 130.000 anni, è il custode di questo territorio. Gli abitanti lo chiamano “Sua Maestà il Vulture” e, anche quando si nasconde dietro le nuvole, la sua presenza si fa sentire in ogni respiro del paesaggio. Un luogo ancora tutto da esplorare, dove la natura e la storia si intrecciano in un’armonia perfetta, offrendo un’esperienza che rimane impressa nell’anima. Il Vulture, nel cuore del Nord della Basilicata, è un’incantevole dimensione fuori dal tempo.