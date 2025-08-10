Gli ultimi due episodi della terza stagione di Rapa stasera su Rai 4: la trama

Domenica 10 agosto alle 21.20 termina su Rai 4 la terza e ultima stagione in prima visione assoluta della serie crime investigativa “Rapa”: la trama
Domenica 10 agosto alle 21.20 termina su Rai 4 la terza e ultima stagione in prima visione assoluta della serie crime investigativa “Rapa”. Nel quinto episodio, i Támoga affrontano una situazione delicata legata all’azienda di famiglia. Tomás riprende con determinazione l’indagine sul caso Antón, cercando di scoprire il vero colpevole e ricostruire la verità.
Nel sesto e ultimo episodio, la famiglia Támoga deve decidere il futuro della propria impresa. Maite, insieme a Tacho, finalmente ritrova tempo da dedicare a Tomás che, determinato fino in fondo, prosegue nell’obiettivo di far chiarezza sulla vicenda di Antón.