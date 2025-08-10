Fuori il video di “Fango”, il nuovo inedito di Lor3n, che aveva partecipato a Sanremo Giovani 2023, il brano è già in radio e disponibile in fisico e digitale dallo stesso giorno

Fuori il video di “Fango”, il nuovo inedito di Lor3n, che aveva partecipato a Sanremo Giovani 2023, il brano è già in radio e disponibile in fisico e digitale dallo stesso giorno (Musica è / The Orchard).

“Fango” è un brano leggero che cerca di trasmettere positività e spensieratezza. Con vibes anni ‘80 cerca di riportarci indietro nel tempo e di farci ballare a ritmo di musica. Si fa spesso riferimento ad una festa in cui accadono cose e ci si diverte, ma dopo cosa resta davvero?

«Nel testo esprimo un sentimento di conflitto interiore e fragilità emotiva in cui spesso si cerca di mantenere la calma, ma si è sopraffatti dalle emozioni, dal desiderio e dalla paura di perdere qualcuno che riteniamo importante. Con le immagini del mare in tempesta, del fango e del dolore – dice Lor3n – suggerisco un senso di difficoltà nel gestire le emozioni e nel comunicare ciò che si prova. Nonostante le situazioni di festa e superficialità, alla fine ciò che resta sono i sentimenti autentici legati a un luogo e a una persona speciale e il timore di non essere in grado di affrontare o di lasciarsi andare quando si trova di fronte a chi ama. Il brano parla di un amore intenso, ma complicato, e della paura di perdere sé stessi o di non essere abbastanza in quella relazione.»

Qui il video: https://youtu.be/2IZWc5h9rPU

Un viaggio sospeso nel tempo, tra le luci dorate e i silenzi infiniti di una calda estate anni ’80/’90. Il videoclip diretto da Parano!ds, racconta, con sguardo nostalgico e delicato, un mondo fatto di desideri acerbi, sogni troppo grandi e illusioni che svaniscono nell’afa di giornate sempre uguali. I protagonisti si rifugiano in una piscina che diventa luogo di evasione e riflessione, in bilico tra l’innocenza dell’adolescenza e la malinconia di ciò che non sarà. Un ritratto autentico e sensibile dell’estate come spazio dell’attesa e desiderio di libertà.