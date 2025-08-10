Con La Scena la musica non si ascolta soltanto, si vive

La Scena, il nuovo servizio di Red&Blue dedicato alla progettazione e gestione strategica di eventi musicali, pensato per enti, istituzioni e non solo

La Scena, il nuovo servizio di Red&Blue dedicato alla progettazione e gestione strategica di eventi musicali, pensato per enti, istituzioni e realtà che desiderano investire nella cultura musicale contemporanea.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della promozione musicale, Red&Blue mette a disposizione il proprio know-how per affiancare partner pubblici e privati nella realizzazione di eventi di qualità, con un focus su:

Valorizzazione di artisti emergenti e indipendenti

Costruzione di format coerenti con valori culturali e territoriali

Comunicazione mirata e coinvolgimento del pubblico

Coordinamento artistico, logistico e promozionale completo

La Scena non è solo un evento, è un’opportunità per creare occasioni d’incontro tra cultura, comunità e territorio, con un impatto concreto e misurabile.

📩 Per ricevere una proposta su misura o per approfondire il progetto: 👉 redblue.it/la-scena