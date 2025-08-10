Cnr al lavoro sul “Gelato del Benessere”

Gelato del benessere: procede attivamente la collaborazione tra Longarone Fiere Dolomiti e l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Irib)

Procede attivamente la collaborazione tra Longarone Fiere Dolomiti e l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Irib) sulla neurogastronomia e la combinazione tra innovazione scientifica e gelato artigianale.

Nell’ultimo e recente incontro sono emersi i tavoli di lavoro che porteranno alla ricetta di dodici gusti di gelato del benessere.

Tra questi troviamo il gelato alla “Mandorla siciliana attivata”, agli Omega3 e varie vitamine e minerali. A seguire l’aspetto produttivo dei gelati sarà il Maestro gelatiere Filippo Bano, presidente del GA – Comitato nazionale per la difesa e la diffusione del gelato artigianale. Ad occuparsi dell’aspetto scientifico sarà naturalmente il Cnr e il ricercatore Domenico Nuzzo, coordinatore del primo gruppo italiano sulla neurogastronomia, nuova disciplina scientifica che unisce neuroscienze, psicologia, gastronomia e cultura esplorando le potenzialità e l’impatto del cibo dal punto di vista cognitivo, sensoriale ed emozionale.

Per i prodotti sono state individuate le aziende che forniranno le materie prime, tra cui la Norsan Italia, azienda norvegese che da oltre 10 anni produce integratori di omega-3, mentre le mandorle saranno fornite dalla Cooperativa Val di Bella di Camporeale. Per settembre è prevista un’anteprima in gelateria a cui sarà associato un test emozionale da parte dei ricercatori.

Giovanni De Lorenzi, amministratore delegato di Longarone Fiere, nel sottolineare come l’importante collaborazione con il Cnr-Irib vada a qualificare ulteriormente le proposte della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone (MIG) 2025, esprime la convinzione che: “l’attività di ricerca che sarà presentata in Fiera andrà ad interessare in particolare il comparto delle Aziende di prodotti per gelato che avranno la possibilità di interagire con i ricercatori al fine di realizzare dei nuovi gusti ad alto valore aggiunto”.