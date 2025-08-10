Arriva Remember Disco Dance… e le piazze ballano come discoteche

Quando in una piazza arriva Remember Disco Dance, il ritmo, l’energia e i sorrisi prendono il sopravvento: appuntamento a Potenza Picena e Pesaro

Quando in una piazza arriva Remember Disco Dance, il ritmo, l’energia e i sorrisi prendono il sopravvento. E il pubblico non può fare a meno di ballare, proprio come succedeva qualche anno fa nelle tante discoteche italiane. Le piazze, con questo evento, diventano vere e proprie pista da ballo sotto le stelle. «Abbiamo iniziato a proporre questi eventi nel lontano 2017 da allora il successo è stato sempre crescente», racconta Andrea Falcetelli, DJ e organizzatore di questo format che sul palco porta anche la voce e l’energia di Monika Kiss, lo show di ballerine professioniste ed un impatto spettacolare (impianto audio, ledwall, luci, effetti speciali etc) sempre all’altezza della situazione.

Un evento Remember Disco Dance è energia e divertimento per tutti, ad ogni età, non solo per chi non ha più vent’anni e non va più a ballare da tempo. «I nostri eventi hanno un pubblico di età molto diverse tra loro, non certo solo over 40. Dai 70enni ai teenager, facciamo ballare tutti. La nostra musica coinvolge davvero anche più giovani, cosa che è successa recentemente alla celebre Rotonda di Senigallia (quella cantata da Fred Bongusto, NDR) e pure a Marcelli di Numana, quando abbiamo fatto divertire migliaia e migliaia di persone», spiega Andrea Falcetelli che ogni sera propone un remix continuo di brani del passato e del presente, un sound perfetto per coinvolgere ogni pubblico.

«Proponiamo soprattutto versioni attuali di brani anni ’80 e ’90 e questo sound crea emozione e partecipazione nel pubblico. Non è facile realizzare queste tracce, dietro c’è molto lavoro», continua Andrea Falcetelli, che di giorno fa prima di tutto l’imprenditore. Per questo, probabilmente, sa che Remember Disco Dance ha successo perché è un party in cui il lavoro dietro le quinte, musica e show contano molto più del nome dell’ego del DJ che è in console.

«Il nostro è davvero un evento collettivo, impensabile senza le nostre ballerine, che non sono solo bellissime. Sono vere professioniste del palco e dello show. Un ruolo fondamentale ce l’ha anche chi lavora dietro le quinte… e poi alla voce c’è Monika Kiss, un’artista che lavora in tutto il mondo e sa come emozionare, quando canta e non solo», conclude Falcetelli.

Tra i prossimi appuntamenti firmati Remember Disco Dance c’è un atteso party di Ferragosto, il 15 agosto, in Piazzale della Libertà, sul lungomare di Pesaro. Prima, il 10 agosto invece la festa prende vita a Porto Potenza Picena (MC), al Natural Village Resort. Tutti gli appuntamenti sono disponibili sui social del party.

