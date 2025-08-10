A “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3 la rinascita dopo il buio

Storie di rinascita dopo l’esperienza del buio, tra solitudine, dipendenze, fallimenti. Le racconta il nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, oggi su Rai 3

Storie di rinascita dopo l’esperienza del buio, tra solitudine, dipendenze, fallimenti. Le racconta il nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura condotto da Eva Crosetta, in onda domenica 10 agosto alle 8.30 su Rai 3. Visitando uno dei santuari mariani più amati, Lourdes, le persone raccontano come la vita possa offrire vie di risurrezione per riscoprire il senso e il gusto del vivere. È accaduto questo anche al primo protagonista della puntata, Atanasio, che dopo un’esperienza di morte, una mano tesa della Comunità Exodus lo ha portato in salvo.

Ma rinascere non significa dimenticare il passato, piuttosto trasformarlo in una nuova possibilità. È quanto racconta Emanuela che ritrova il suo Matteo grazie a molti segni della Provvidenza.

Dal Togo all’Amazzonia, a Calcutta, il medico missionario Aldo Lo Curto spiega di non aver trovato solo volti segnati dalla sofferenza e dalla morte, ma anche la più grande lezione professionale e di vita.

In coda al programma parla il regista Armando Punzo, fondatore della storica Compagnia della Fortezza, che ha trasformato il carcere di Volterra in un raffinato laboratorio di ricerca teatrale e di liberazione.