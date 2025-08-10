“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” su Rai 1 oggi è alla scoperta di Bari

Bari è la protagonista di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, l’appuntamento di Rai Cultura in onda domenica 10 agosto alle 10.05 su Rai 1

Luogo di incontro tra mondi, culture e spiritualità, dove l’antico si intreccia con il presente e il Mediterraneo si fa simbolo di dialogo e accoglienza, Bari è la protagonista di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, l’appuntamento di Rai Cultura in onda domenica 10 agosto alle 10.05 su Rai 1. Lorena Bianchetti accompagnata da Ada Campione, profonda conoscitrice della storia e dell’identità barese, esplorerà la bellezza architettonica della Cattedrale di San Sabino e le vicende che ne hanno fatto uno dei cuori spirituali della città vecchia. Il cammino proseguirà fino alla Basilica di San Nicola, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo e crocevia tra cristianesimo occidentale e orientale.

Qui, ad accoglierla sarà il priore padre Giovanni Distante, che racconterà la forza simbolica del santo taumaturgo, amatissimo dai fedeli di ogni provenienza, e ripercorrerà la storia dei papi e dei pellegrini che hanno fatto di Bari una tappa imprescindibile nel cammino della fede. Un messaggio di pace, dialogo e giubilo che da secoli si irradia dalle reliquie di San Nicola verso il mondo intero.

Nel corso della puntata, Paolo Balduzzi sarà a Oropa, per raccontare l’incanto spirituale del celebre santuario mariano incastonato tra le Alpi, mentre Roberto Celestri, con la sua sensibilità per la luce e il dettaglio, condurrà gli spettatori nell’arte senza tempo della chiesa di Santa Maria della Pace a Roma.