A Ferrara le finali dei contest “A Voice for Europe – La voce per l’Europa – Italia”

Giovedì 28 agosto dalle 19.00 si terranno le finali dei contest “A Voice for Europe – La voce per l’Europa – Italia” e “Gran Galà dei Festival” all’interno del Cortile del Castello Estense di Ferrara

Giovedì 28 agosto saranno proclamati i vincitori dei contest “A Voice for Europe – La voce per l’Europa – Italia” (per cantanti che si esibiscono dal vivo e a coloro che si esibiscono su base) e “Gran Galà dei Festival” (dedicato alla danza e agli strumentisti).

I concorrenti della serata sono stati selezionati nelle semifinali dei contest “A Voice for Europe – Una voce per l’Europa – Italia” (dedicato a chi canta, sia dal vivo che su base) e “Gran Galà dei Festival” (dedicato agli strumentisti), che si sono svolte presso la Sala Estense di Ferrara lo scorso 7 Giugno.

Accederanno alla finale del 28 agosto di “A Voice for Europe – Una voce per l’Europa – Italia”: Ginevra, Alessio Palagi, Asia del Prete, Blumele, Eden, Freeeda, Gianluca Amore, Giuseppe Adragna, IlRed, Marco Cardinaletti, Matilde, Mr. Precius, Nadia Bax, Name, Nicol, Riviera Boys, Scarlet Rose, The Shroomboys.

Grazie all’accordo tra Nove Eventi e l’organizzazione canadese C.H.I.A., i talenti di “Una Voce per l’Europa” si esibiranno a Toronto nel 2026 al festival “Sing for Italy”. L’iniziativa rafforza il legame culturale tra Italia e Canada: un’occasione unica per giovani artisti di portare la propria musica su un palco internazionale.

Al Vincitore Assoluto sarà consegnato il premio alla memoria del cantautore Mike Francis e sarà attribuita la facoltà di partecipare, non in gara ma quale ospite, alla Finalissima del Festival Sanremo Rock & Sanremo Trend che Nove Eventi organizza il giorno 13 Settembre 2025 presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Al Vincitore della categoria ESB sarà offerta una borsa di studio del valore di 1.500,00 Euro (millecinquecento), offerta da Acep e Unemia, per coprire le spese di Formazione.

Il Vincitore della categoria EDV riceverà un contributo di 10.000,00 Euro (diecimila), collegato al Bando “Nuovo Imaie- Parole in Musica per l’ Europa”, quale contributo per la realizzazione di spettacoli, concerti e/o esibizioni live.

Accederanno, invece, alla finale del “Gran Galà dei Festival”: Giacomo Checchi (batteria), Frank Julian (basso), Sofia Pampolini (chitarra), Valerio Vitolo (sax).

Al partner di riferimento del vincitore verrà riconosciuto un premio del valore di 1.000,00 Euro (mille).

Tra gli ospiti della serata ci saranno Centomilacarie, Lorenz Simonetti, Andrea Campi, Tigri da Soggiorno e AKU BOY, che si esibiranno con i loro ultimi brani pubblicati.

Dichiara l’Assessore alla Cultura Marco Gulinelli: “Siamo lieti come amministrazione di supportare questo evento musicale che vedrà protagonisti giovani artisti di straordinario talento, in un contesto di grande qualità artistica e organizzativa in cui il palco si trasforma in un vero e proprio laboratorio di espressione musicale e crescita professionale: un palco che premia talento, impegno, autenticità. Una vera testimonianza dell’attenzione dedicata alla selezione, alla formazione e alla valorizzazione delle nuove generazioni di interpreti. L’iniziativa si distingue non solo per l’elevato livello delle performance, ma soprattutto per la capacità di offrire uno spazio concreto in cui i giovani possano esprimersi liberamente, ricevere ascolto e costruire il proprio percorso artistico. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel progetto, dai partner istituzionali quali il Comune di Ferrara e il Teatro Comunale Abbado e alla Nove Eventi da sempre attiva per la valorizzazione dei giovani artisti emergenti.”