“Passaggio a nord ovest” oggi su Rai 1 da Roma a Montecarlo

Oggi pomeriggio torna su Rai 1 “Passaggio a nord ovest”, con un viaggio da Roma a Montecarlo, dalla Galizia alla Jacuzia

Parte un nuovo viaggio con “Passaggio a nord ovest”. L’appuntamento è per sabato 9 agosto, alle 15.00 su Rai 1, con Alberto Angela che accompagnerà i telespettatori in un viaggio nel tempo, nel cuore di Roma a pochi passi dal Colosseo. Si visiterà la Basilica di San Clemente partendo dal XII secolo, quando la Basilica fu costruita. Si potrà attraversare il Rinascimento con gli affreschi della Cappella di Santa Caterina d’Alessandria e il ‘700 e ’800 con gli elementi barocchi. Di scenderà letteralmente nel IV secolo, ovvero nell’arcaica Basilica sottostante per scoprire una delle iscrizioni più antiche in italiano volgare. Il percorso terminerà scendendo ancora fino alla Roma imperiale con il Tempio di Mitra e gli ambienti servili.

La principessa Grace, il Casinò, il Gran Premio…e una serie di pellicole cinematografiche iconiche e indimenticabili: “Passaggio a nord ovest” è a Montecarlo, nel leggendario Principato di Monaco. Tra i simboli più noti è il Palazzo dei Principi, ancora oggi centro del potere monegasco. Ma qual è la sua storia? Quali segreti e ricchezze conserva? E come mai questo palazzo, un tempo fortezza, è diventato la residenza dei sovrani monegaschi? A raccontarlo, è il Principe Alberto II di Monaco.

All’estremità della costa settentrionale della Spagna, la Galizia è una terra misteriosa che lascia perplessi i viaggiatori. Avvolta dalle nebbie e dai venti dell’Atlantico settentrionale, si estende per chilometri di spiagge, insenature e rías. Il flamenco non ha posto in queste terre alla fine del mondo. L’eredità celtica è presente ovunque, permeando la cultura, il paesaggio e l’architettura. Questo patrimonio, che risale alla fine della preistoria, è l’orgoglio dei galiziani.

La Jacuzia, in Russia, è la regione abitata più fredda del mondo e la vita è una lotta continua per la sopravvivenza; verrà seguita la giornata lavorativa di Alban, camionista, che per consegnare il proprio carico attraversa laghi, paludi e fiumi ghiacciati con temperature inclementi che scendono al di sotto dei 60 gradi. Tuttavia, nonostante le dure condizioni in cui lavora, Alban non potrebbe mai rinunciare alla propria occupazione.

Per la rubrica “Passaggio al Museo”, con Alberto Angela ci si trasferirà nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, nella Cappella Contarelli illuminata dall’inconfondibile luce di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Nella Cappella si trovano le 3 tele dedicate a San Matteo, un ciclo vero e proprio che racconta il suo martirio, la scrittura del suo Vangelo e la chiamata del Santo conosciuta come la Vocazione di San Matteo di cui si scopriranno alcune curiosità.