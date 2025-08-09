L’oroscopo di oggi, sabato 9 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 9 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Una piccola delusione riguarda un incontro. Fai un po’ più di movimento fisico.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Proposte in arrivo che porteranno non pochi vantaggi. Questo è un periodo importante per cercare di cancellare le emozioni negative e recuperare qualcosa, soprattutto in amore.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
La giornata potrebbe essere polemica. In amore ti senti in affanno a causa della famiglia e dell’altra metà: vorresti avere solo un po’ più di affetto e attenzioni.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Tutto cambia in positivo ed hai voglia di tentare l’insolito. Non mancherà la vitalità e la capacità di reazione che sarà utile per gestire al meglio questa giornata. Colpi di scena in programma.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
La presenza di spirito ti aiuterà a superare un problema nel corso della mattinata; non essere duro con una persona che non capisce il tuo desiderio di libertà.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Alle volte è meglio dare uno stop benevolo a qualche ambizione di troppo. In amore ti devi far perdonare qualche assenza: hai modo di rimediare, ma fallo!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Tutta questa giornata mi piace. In amore sei più disponibile: possibile un nuovo incontro, serata passionale…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Da qualche tempo parli, non ti tieni più le cose dentro, ed è per questo che si sono conclusi rapporti tenuti in piedi solo per abitudine. Una persona sa che cedi facilmente e potrebbe farti cadere in errore!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Se il tuo cuore è già impegnato è certo che questo periodo risalta in positivo i tuoi sentimenti. Dovresti sentire una grande voglia di rivalsa, novità…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Se la strada è accidentata sarà più difficile arrivare a destinazione sereni. Periodo buono per chi fa delle scelte, ma bisognerà accantonare il passato!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
L’eccesso di pigrizia non è spiegabile con la stanchezza accumulata, è solo una scusa per non mettersi in gioco. Tieni da conto il tuo organismo… Non essere indeciso, troppo concentrato sui particolari. Incontri favoriti già nel corso della serata.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Hai bisogno di energie perché questa giornata comporta parecchio stress, attenzione al dialogo con una persona Bilancia. Attento se sei a ricasco di una persona volubile…