“Nel segno del giallo” su Rai 2 oggi propone “Un figlio ad ogni costo”

“Nel segno del giallo”, la rassegna che torna sabato 9 agosto su Rai 2 alle 21.20 propone, in prima visione assoluta “Un figlio ad ogni costo”: la trama
“Nel segno del giallo”, la rassegna che da più di trent’anni in estate trasmette film di suspense e thriller, sabato 9 agosto su Rai 2 alle 21.20 propone, in prima visione assoluta, “Un figlio ad ogni costo”.
Una donna incinta, Hailey, assume una levatrice per assisterla durante il parto in casa. Da Jade, un’altra madre in attesa di un bambino, conosciuta a un corso di ginnastica per donne incinte, Hailey apprende notizie allarmanti sulla donna che ha appena assunto. Incerta di chi fidarsi, Hailey deve anche difendersi dalla pericolosa minaccia di qualcuno che vuole rubarle il bambino. Regia Ryan Dewar, con Brooke Burfitt, Jason Burkey, Lauren Buglioli.