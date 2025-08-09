Morto Ludovico Peregrini, il famoso “Signor No” di Rischiatutto

Morto all’età di 82 anni Ludovico Peregrini, meglio noto come il ‘Signor no’ di Rischiatutto, quiz televisivo condotto da Mike Bongiorno

Si è spento all’età di 82 anni Ludovico Peregrini, meglio noto come il ‘Signor no’ di Rischiatutto, quiz televisivo condotto da Mike Bongiorno. Nato a Como nel 1943, si era trasferito da alcuni anni in Bretagna, dove è morto, circondato dall’affetto della sua famiglia. Diventato famoso per il rigore con cui applicava le norme del regolamento, anche con lo stesso conduttore, Peregrini fu molto amato dal pubblico televisivo, che ne apprezzava in particolare l’educazione e la sobria ironia. I suoi siparetti divertenti con Bongiorno, rimarranno per sempre nella storia della tv italiana. A testimonianza della loro grande amicizia, Peregrini fu tra coloro che accompagnarono il feretro del conduttore all’uscita del Duomo di Milano nel 2009.

Oltre al sodalizio con Bongiorno, durato oltre 40 anni e che lo ha portato anche a firmare con lui il Festival di Sanremo nel 1997, Peregrini fu autore di numerosi programmi di successo sia sulla Rai che su Mediaset. Tra i titoli più famosi: ‘Scommettiamo che’, Telemike’ e ‘La ruota della fortuna’. Nel corso della sua lunga carriera, è stato anche autore di cantanti celebri come Mino Reitano, Toto Cutugno e Mina.

