Incendio nella zona del Monte Somma: colonna di fumo nero visibile dal centro di Napoli

Un grosso incendio è scoppiato sul Vesuvio, all’interno del Parco nazionale. Il rogo si è sviluppato in un’area verde nella zona di Terzigno, sul versante del vulcano che dà verso Sud, nella zona del Monte Somma: a bruciare è la pineta del Parco Nazionale.

Un’altissima colonna di fumo nero si è levata in cielo sulla città di Napoli, visibile a molti chilometri di distanza, addirittura dal centro di Napoli, come mostrano molte fotografie condivise ai cittadini sui social.

La pineta di Terzigno è stata devastata da altri incendio già nei giorni scorsi. In Campania, dal 15 giugno a oggi, si sono verificati 1.060 incendi boschivi : sono andati bruciati 2.568 ettari.

