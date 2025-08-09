Il super classico western “El Dorado” stasera su Rai 3: la trama del film

Un western intramontabile su Rai 3: sabato 9 agosto, alle 21.20, per il ciclo “Meravigliosamente classico” c’è “El Dorado”. L’allevatore Bart Jason intende appropriarsi di tutte le terre della valle di El Dorado, e chiede aiuto al pistolero Cole Thornton. Lo sceriffo della città, suo vecchio amico, gli fa presente che le intenzioni di Jason non sono proprio limpide: Thornton decide di rifiutare l’incarico, ma il latifondista non la prende bene, e scatta una sfida.

Per riportare la giustizia in città sarà necessario trovare i giusti alleati. Una versione aggiornata e crepuscolare di “Un dollaro d’onore”, film che sette anni prima era stato un grande successo dell’accoppiata Wayne-Hawks. Occhio anche a James Caan, agli inizi della sua ascesa hollywoodiana. El dorado (Usa, 1966) di Howard Hawks, con John Wayne, Robert Mitchum, James Caan.