Il film” Ida Red” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 il film “Ida Red” con Josh Hartnett, Melissa Leo, Frank Grillo, William Forsythe, Sofia Hublitz: la trama

Ida “Red” Walker, una criminale condannata a lunghe pene detentive, scopre di avere un cancro terminale e desidera morire in libertà. Per realizzare questo intento, chiede al figlio Wyatt, un criminale di successo, e al fratello Dallas di organizzare un grande colpo per ottenere la sua liberazione. Mentre pianificano l’operazione, devono affrontare le tensioni interne alla famiglia e la crescente pressione delle autorità, tra cui l’agente speciale dell’FBI Lawrence Twilley.

E’ la trama del film” Ida Red” in onda sabato 9 agosto 2025 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast: Josh Hartnett, Melissa Leo, Frank Grillo, William Forsythe, Sofia Hublitz.