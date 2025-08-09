Gaza, attivisti fanno pronunciare a Meloni la parola genocidio

“Io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese”: sono le parole dalle presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incalzata dai contestatori di “Palestina Libera”

“Io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Instagram dal profilo Palestina Libera e registrato al termine dal concerto delle BlackPink a Milano, a cui la premier ha assistito. Nel video, incalzata, Meloni replica ai contestatori che l’Italia è “la nazione al mondo che ha liberato più bambini, se fosse preparato lo saprebbe. La pace non si fa così”. E ancora, sull’invio di armi a Israele: “Ma quali armi, studi”.

PALESTINA LIBERA: “ORA SIAMO TUTTI D’ACCORDO CHE A GAZA È IN CORSO UN GENOCIDIO”

“Abbiamo costretto Giorgia Meloni a pronunciare, per la prima volta, la parola genocidio riferendosi allo sterminio organizzato da Israele ai danni del popolo palestinese”, spiegano i gestori della pagina social. “Ora che siamo tutti, ma veramente tutti (dai singoli cittadini a Giorgia Meloni, da diplomatici e funzionari a intellettuali israeliani come Grossman – con buona pace della senatrice Segre) d’accordo sul fatto che a Gaza è in corso un genocidio, dobbiamo agire per fermarlo”.

LANCIATA LA PETIZIONE PER SEGUIRE L’ESEMPIO DELLA GERMANIA

“Il genocidio avviene anche con la complicità italiana ed è ora di fermarlo”, si legge nella descrizione del post. “Il nostro Governo infatti è azionista di Leonardo Spa che vende armi a un Paese che uccide bambini usando anche le armi di Leonardo e della sua divisione OtoMelara. È ora di dire basta. Abbiamo lanciato una petizione per dire stop all’invio di armi italiane a Israele”.

Il post prosegue: “Come fa Giorgia Meloni a dormire sonni sereni sapendo che a Gaza vengono ammazzati bambini, donne, uomini e anziani, ogni giorno, ogni minuto, grazie anche alle armi italiane prodotte e vendute dal suo governo? Come fa Giorgia Meloni, da donna, madre e cristiana, a guardare in faccia la figlia quando torna a casa sapendo che a Gaza vengono ammazzati da Israele quasi 30 bambini al giorno? Come fa Giorgia Meloni ad andare una sera a godersi il concerto delle BlackPink (dove l’abbiamo incontrata e contestata) sapendo che a Gaza gli unici rumori sono le esplosioni delle bombe, anche italiane, su ospedali, palazzi, scuole e campi profughi?”.

“Come fai Giorgia? Ce lo vuoi spiegare? Oppure quando hai detto che ‘lavori ogni giorno sul genocidio palestinese’ intendevi dire che tu e il tuo Governo vi arricchite ogni giorno vendendo armi per aiutare Israele a sterminare la popolazione di Gaza e della Palestina? Vogliamo una Palestina Libera dalle armi di Leonardo Spa, vogliamo smettere di essere complici del genocidio”, concludono da Palestina Libera.